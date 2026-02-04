Головна Спорт Новини
Російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Дискваліфікація Назарової закінчиться 9 січня 2030 року

Назарова намагалася влаштувати договірний матч у 2019 році

Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA) дискваліфікувало на чотири роки росіянку Гульнару Назарову за спробу організувати договірний матч. Про це повідомила пресслужба організації, інформує «Главком».

Як Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі покарало Назарову

Назарова намагалася влаштувати договірний матч у 2019 році. Під час дискваліфікації спортсменка не зможе брати участь, тренувати чи відвідувати будь-які тенісні заходи під егідою Міжнародної федерації тенісу (ITF), Жіночої тенісної асоціації (WTA) та будь-якої національної асоціації.

Заборона набула чинності 10 січня 2026 року, дискваліфікація закінчиться 9 січня 2030 року. Також росіянку оштрафовано на $10 тис.

Гульнара Назарова: що відомо

27-річна Назарова у серпні 2019 року займала 823-е місце в рейтингу WTA в одиночному розряді, що є її найкращим результатом у кар'єрі.

З 2020 року спортсменка не бере участі у змаганнях.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: теніс

Коментарі — 0

