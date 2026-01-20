Головна Спорт Новини
Російський тренер поскаржився, що в умовах війни у РФ стало менше коштів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російський тренер поскаржився, що в умовах війни у РФ стало менше коштів
Жулін відомий своїми скандальними заявами

Жулін заявив, що російським солдатам кошти більш потрібні, ніж спортсменам

Дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін висловив думку щодо матеріальної підтримки спортсменів з РФ, які виступатимуть на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі. Про це повідомляє «Главком».

«Чи варто матеріально заохочувати спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду? Моя думка – їх завжди потрібно підтримувати. Адже я сам колишній спортсмен, знаю, яку важку працю вони роблять.

Одночасно розумію, що в умовах СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») вільних грошей у країни поменшало. Швидше за все, нашим солдатам гроші зараз потрібніші. У будь-якому разі, не мені вирішувати це питання, але я лише за матеріальне заохочення учасників Олімпіади», – сказав Жулін у розмові з пропагандистами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

