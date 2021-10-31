Російського тренера не пустили на матч в Італії через щеплення «Спутніком V»

Юрія Сьоміна не пустили на матч серії А «Аталанта» – «Лаціо»

Екстренер «Локомотива» Юрій Сьомін розповів, що не зміг потрапити на матч 11-го туру Серії А між «Аталантою» та «Лаціо». Юрій Павлович хотів подивитися на гру Олексія Миранчука, але його не пустили на стадіон через відсутність щеплення Pfizer. Втім, Сьомін багато не втратив – Миранчук все одно не вийшов на поле, – повідомляє Eurosport.

Юрій Павлович приїхав до Італії і, напевно, хотів особисто поспостерігати за грою Олексія Миранчука. Але на стадіон у Бергамо Сьоміна не пустили – причина у відсутності потрібної вакцини.

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«Приїхав на матч «Аталанта» – «Лаціо». На матч не попав, оскільки без щеплення Pfizer не пускають. Сподіваюся, на «Ювентус» – «Зеніт» із щепленням «Спутніком» проблем не буде», – написав Сьомін в Іnstagram.

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