Віцепрезидентка США щепилася бустерною дозою вакцини від Covid-19

Віцепрезидентка США Камала Гарріс щепилася бустерною дозою вакцини проти коронавірусу. Закликала усіх брати приклад. Про це пише Twitter-акаунт Камали Гарріс.

Як відзначила Гарріс, вакцини є безкоштовними, безпечними й рятують життя.

«Я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право. Вакцини безкоштовні, безпечні та врятують вам життя», – відзначила віцепрезидентка.

Today, I got my booster shot. I want to encourage everyone to do the same if you are eligible. The vaccines are free, they’re safe, and they will save your life. pic.twitter.com/0B7LOnrB1f