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    Віцепрезидентка США щепилася бустерною дозою вакцини від Covid-19

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    Камала Гаріс закликає брати з неї приклад - Віцепрезидентка США щепилася бустерною дозою вакцини від Covid-19
    Камала Гаріс закликає брати з неї приклад
    Фото: Тwitter.com/VP

    У США рекомендували щеплення додатковою дозою

    Віцепрезидентка США Камала Гарріс щепилася бустерною дозою вакцини проти коронавірусу. Закликала усіх брати приклад. Про це пише Twitter-акаунт Камали Гарріс.

    Як відзначила Гарріс, вакцини є безкоштовними, безпечними й рятують життя.

    «Я отримала бустерне щеплення. Я хочу закликати всіх зробити те саме, якщо ви маєте на це право. Вакцини безкоштовні, безпечні та врятують вам життя», – відзначила віцепрезидентка.

    Нагадаємо, днями розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

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    Теги: США щеплення Камала Гарріс
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    Віцепрезидентка США щепилася бустерною дозою вакцини від Covid-19