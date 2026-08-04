Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
Збірні Росії з волейболу повернули на міжнародну арену
фото: FIVB

Раніше Міжнародна федерація волейболу стверджувала, що Росія не гратиме наступного року в Лізі націй

Збірні Росії зіграють у сезоні Ліги націй 2027, у чоловічому та жіночому турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну федерацію волейболу (FIVB).

Задля повернення росіян турнір розширять з 18 до 19 команд. Це гарантує, що в Лізі націй зможуть зіграти Словенія (серед жінок) та Фінляндія (у чоловіків), які відібралися за спортивним принципом.

Росія ж потрапить до Ліги націй як команда з найвищим рейтингом серед тих, що не беруть участь у турнірі. Чоловіча команда зберігає третє місце у світовому рейтингу – попри неучасть у міжнародних турнірах з 2022 року, – а жіноча залишається дев'ятою.

Як саме проходитиме турнір і розподілятимуться ігрові тижні за участі 19 збірних – наразі невідомо. У FIVB повідомили, що розглядають зміни до формату змагань.

Повернення команд РФ до Ліги націй стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет відмовився від рекомендацій про відсторонення місцевих збірних від змагань. Відповідне рішення ухвалили на початку липня.

Відтоді з FIVB лунала інформація, що Росія не змагатиметься в Лізі націй 2027. Член адміністративної ради федерації, болгарин Любомир Ганєв пояснював, що повернення РФ у 2027-му – неможливе через вже сформований календар і формат змагань.

Водночас у FIVB оголосили, що Росії не буде на чоловічому Кубку світу-2027 з волейболу. Ці змагання прийматиме Польща, яка вже публічно відмовилася від намірів впускати росіян для участі у світовій першості. Відмову РФ від участі у федерації назвали «добровільною».

Від виступів у Лізі націй Росію відсторонили в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення до України. Відтоді місцеві команди пропустили вже п'ять сезонів провідної міжнародної серії.

Україна наступного сезону також гратиме в Лізі націй. Чоловіча команда завершила сезон 2026 на сьомій позицій, а жіноча втрималася у серії, посівши 16-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що національна команда Польщі переграла збірну США (3:2) у фіналі волейбольної Ліги націй 2026.

Теги: волейбол Ліга націй

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
Переможці Ліги націй з волейболу застрягли в Китаї після свого тріумфу
Міністр спорту Бідний відреагував на участь борця з окупованої частини Запоріжжя у чемпіонаті Росії
Міністр спорту Бідний відреагував на участь борця з окупованої частини Запоріжжя у чемпіонаті Росії
Іспанська синхроністка звинуватила збірну Росії у крадіжці елементу змагальної програми
Іспанська синхроністка звинуватила збірну Росії у крадіжці елементу змагальної програми
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
«Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі
Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море
Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
46K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua