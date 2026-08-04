Росію допустили до участі у волейбольній Лізі націй 2027: деталі

Раніше Міжнародна федерація волейболу стверджувала, що Росія не гратиме наступного року в Лізі націй

Збірні Росії зіграють у сезоні Ліги націй 2027, у чоловічому та жіночому турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародну федерацію волейболу (FIVB).

Задля повернення росіян турнір розширять з 18 до 19 команд. Це гарантує, що в Лізі націй зможуть зіграти Словенія (серед жінок) та Фінляндія (у чоловіків), які відібралися за спортивним принципом.

Росія ж потрапить до Ліги націй як команда з найвищим рейтингом серед тих, що не беруть участь у турнірі. Чоловіча команда зберігає третє місце у світовому рейтингу – попри неучасть у міжнародних турнірах з 2022 року, – а жіноча залишається дев'ятою.

Як саме проходитиме турнір і розподілятимуться ігрові тижні за участі 19 збірних – наразі невідомо. У FIVB повідомили, що розглядають зміни до формату змагань.

Повернення команд РФ до Ліги націй стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет відмовився від рекомендацій про відсторонення місцевих збірних від змагань. Відповідне рішення ухвалили на початку липня.

Відтоді з FIVB лунала інформація, що Росія не змагатиметься в Лізі націй 2027. Член адміністративної ради федерації, болгарин Любомир Ганєв пояснював, що повернення РФ у 2027-му – неможливе через вже сформований календар і формат змагань.

Водночас у FIVB оголосили, що Росії не буде на чоловічому Кубку світу-2027 з волейболу. Ці змагання прийматиме Польща, яка вже публічно відмовилася від намірів впускати росіян для участі у світовій першості. Відмову РФ від участі у федерації назвали «добровільною».

Від виступів у Лізі націй Росію відсторонили в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення до України. Відтоді місцеві команди пропустили вже п'ять сезонів провідної міжнародної серії.

Україна наступного сезону також гратиме в Лізі націй. Чоловіча команда завершила сезон 2026 на сьомій позицій, а жіноча втрималася у серії, посівши 16-те місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що національна команда Польщі переграла збірну США (3:2) у фіналі волейбольної Ліги націй 2026.