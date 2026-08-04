Іспанська синхроністка звинуватила збірну Росії у крадіжці елементу змагальної програми

Ожогіна звернулася до росіянок: Невже золото коштує так багато, що тобі байдуже, яким способом його виграти?

Виступ збірної Росії з артистичного плавання на Чемпіонаті Європи завершився скандалом

Іспанська синхроністка та бронзова призерка Олімпіади-2024 Аліса Ожогіна звинуватила збірну Росії з артистичного плавання у крадіжці елемента з програми збірної Іспанії на Чемпіонаті Європи в Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні збірна Росії виграла золото континентальної першості у командній довільній програмі.

«Я зазвичай не втручаюся у такі конфлікти, але сьогодні я буду втручатися. Як наполовину росіянина, наполовину іспанка, я завжди підтримувала обидві країни. Я була однією з небагатьох, хто зрадів їхньому поверненню на змагання. Я завжди ними захоплювалася, святкувала їхні успіхи, підтримувала їх внутрішньо і підтримувала всім, чим могла, і відчувала честь і гордість говорити, що частина мене – російська.

Сьогодні в мене немає слів… Мені дуже хотілося б запитати, що творилося в них у голові, коли вони ухвалили це рішення. Невже золото коштує так багато, що тобі байдуже, яким способом його виграти? Копіюючи країну, яка нижче за тебе? Це правильний шлях? Красти ідею?

Слухайте, ми навіть пишаємося, бо це найбільший знак поваги, який вони могли нам зробити. Але хотілося б, щоб вони переосмислили ситуацію і зрозуміли, що те, що вони зробили, не є ні справедливим, ні етичним, ні гідним для того, що святкувати перемогу», – написала Ожогіна в соціальних мережах.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.