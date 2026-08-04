Гравець НХЛ боїться повертатися в Білорусь через можливу мобілізацію до армії

У 2024 році Левшунов був обраний «Блекхоукс» у першому раунді драфту НХЛ під загальним другим номером

20-річний Левшунов живе у США з 2022 року

Захисник клубу НХЛ «Чикаго Блекхоукс» 20-річний білорус Артем Левшунов побоюється призову до армії у разі повернення до Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста The Athletic Скотта Пауерса.

Левшунов живе у США з 2022 року. Він займався хокеєм у школах жлобинського «Металурга» та мінського «Динамо» до переходу в НХЛ.

У 2024 році Левшунов був обраний «Блекхоукс» у першому раунді драфту НХЛ під загальним другим номером.

«Є страх, що у разі повернення його можуть призвати до армії Білорусі, де військова служба є обов'язковою для чоловіків віком від 18 до 27 років. Він сподівається колись повернутися. Він вважає, що йому можуть дати відстрочку через гру у НХЛ», – зазначив Скотт Пауерс.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків

Молодіжний чемпіонат світу

Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків

Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу-2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.