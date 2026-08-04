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Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Поляк став першою в історії людиною, яка перепливла Балтійське море
Польський плавець провів у воді понад три доби
фото: PAP

Бартломей Кубковський присвятив свій успіх хворим на онкологію дітям

Польський ультрамарафонський плавець Бартломей Кубковський став першою людиною, якій вдалося безперервно переплисти Балтійське море за маршрутом зі Швеції до Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24. 

Заплив на межі можливостей

Після понад двох діб у холодній відкритій воді 29-річний спортсмен успішно дістався польського узбережжя та власними силами вийшов на пляж у місті Дзівнув, виконавши всі вимоги рекордного запливу. Надскладний маршрут пролягав через більш ніж 160 кілометрів Балтійського моря й зайняв близько 55 годин безперервного плавання. За правилами Кубковський не мав права спати, торкатися суден супроводу чи підійматися на борт. Команда підтримки перебувала поруч лише для навігації, контролю за станом здоров'я спортсмена та передачі йому їжі й напоїв без порушення регламенту.

Історичний успіх став результатом кількарічних спроб. Вперше Кубковський наважився на підкорення Балтики ще у 2022 році, однак тоді не зміг завершити маршрут. Найдраматичнішою виявилася спроба 2025 року: спортсмен подолав майже всю дистанцію, але приблизно за кілометр до фінішу, на 159-му кілометрі, знепритомнів від виснаження. Лікарям довелося терміново евакуювати його на судно, через що рекорд не був зарахований. Попри болісну невдачу, плавець не відмовився від своєї мрії й уже за рік повернувся до Балтійського моря.

Стартувавши 31 липня зі шведського узбережжя, Кубковський із п'ятої спроби все ж досяг історичної мети. На фініші його зустрічали рідні, друзі, волонтери та численні вболівальники, які кілька діб стежили за перебігом запливу в режимі реального часу.

Благородна мета запливу 

Особливого значення рекордові надав і благодійний характер проєкту. Свій заплив спортсмен присвятив підтримці фонду Cancer Fighters, який допомагає дітям із онкологічними захворюваннями. Завдяки кампанії вдалося зібрати близько 600 тисяч польських злотих на лікування та реабілітацію маленьких пацієнтів.

Одночасно з Кубковським аналогічний маршрут намагалася подолати ще одна польська марафонська плавчиня – Кароліна Щепаняк. Проте через надзвичайно складні умови та виснаження вона була змушена припинити заплив приблизно за 40 кілометрів до польського берега.

Нагадаємо, що новозеландка за 29 днів пробігла Альпи та перевершила чоловічий рекорд

Теги: плавання Балтійське море марафон рекорд

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