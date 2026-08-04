Міністр спорту Бідний відреагував на участь борця з окупованої частини Запоріжжя у чемпіонаті Росії

Бідний: Поступки з боку МОК лише розв'язують агресору руки

Матвій Бідний: Росії байдуже до правил United World Wrestling та міжнародного права

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував участь осетинського борця Азамата Хадзарагова, який формально представляє окуповану частину Запоріжжя, у чемпіонаті Росії.

«Те, що осетинський борець виступає нібито за окупований Мелітополь на Чемпіонаті Росії – це чергове підтвердження того, що Росії байдуже до правил United World Wrestling та міжнародного права. Ми рішуче засуджуємо чергову спробу використати спорт для легітимізації анексії наших територій.

Цей випадок прямо доводить, що будь-які заяви про нібито припинення діяльності російського олімпійського комітету чи російських спортивних організацій на окупованих українських територіях – це свідома брехня. А поступки з боку МОК лише розв'язують агресору руки.

Міжнародна спільнота, UWW та МОК мають дати чітку оцінку таким маніпуляціям ворога. Будь-яка легітимізація російських спортсменів чи їхніх триколорів лише покриває злочини Росії, адже її спорт підпорядкований воєнній агресії та пропаганді», – зазначив Бідний.

Нагадаємо, Азамат Хадзарагов здобув срібло чемпіонату Росії з вільної боротьби.

У фіналі вагової категорії до 92 кг Хадзарагов поступився дагестанцю Аманулу Гаджимагомедову.

Скріншот з офіційного сайту Федерації спортивної боротьби Росії

Хадзарагов – осетинський борець, який після окупації РФ частини Запоріжжя почав формально представляти на всеросійських турнірах Мелітополь.

Варто зазначити, що участь борців, які формально представляють окуповані регіони України, у чемпіонаті Росії є порушенням правил United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби).