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Волейбольна збірна Польщі захистила титул Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Волейбольна збірна Польщі захистила титул Ліги націй
«Біло-червоні» дотиснули американців
фото: Volleyball World

Кривдники українських волейболістів тріумфували в турнірі

Національна команда Польщі переграла збірну США (3:2) у фіналі волейбольної Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті «біло-червоні» заволоділи ініціативою у середині відрізку та привезли американцям чотири пункти переваги. Друга партія виявилася конкурентнішою. Під завісу партії суперники йшли нога в ногу, а шальки терезів на свою користь схилили Штати.

За схожим сценарієм минув і третій сет. Цього разу обидві команди претендували на успіх до останнього (25:25). Та вирішальні два очки поспіль набрали американські волейболісти та вийшли вперед.

У четвертій партії збірна Польщі намагалася триматися попереду опонентів бодай на пункт-два. На фініші сету поляки «привезли» ті ж два очки переваги та перевели матч у тай-брейк. А на вирішальний відрізок спротиву США вже не вистачило, тож червоно-білі відсвяткували перемогу.

Польські волейболісти захистили титул у Лізі націй. За чотири сезони національна команда втретє виграла турнір. Цьогоріч на шляху до титулу «біло-червоні» вибили збірну України (3:1) в чвертьфіналі.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки, фінал

США – Польща – 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 25:23, 10:15)

До слова, раніше збірна України переграла Німеччину в останньому турі Ліги націй. «Синьо-жовті» відсвяткували перемогу в чотирьох сетах. Поразка збірної Болгарії дозволила команді Лосано зіграти в плейоф.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

Теги: волейбол Ліга націй

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