Перший футбольний клуб розмістить акції на Українській біржі

Піонером в проведенні ІPO виступає один з лідерів першої ліги рівненський «Верес»

Перед стартом весняної частини змагань рівненський «Верес» вирішив вийти на Українську біржу. Про це повідомляє прес-служба народного клубу на своїй сторінці в Facebook.

«Зовсім скоро акції НК Верес будуть випущені фізично і їх у вільному обороті зможе купити будь-хто на Українській біржі», – заявили в «Вересі».

Передбачається, що клуб випустить 500 000 акцій на суму 50 мільйонів гривень. Презентація емісії запланована на 15 березня.

Рівненський «Верес» 1957 року. Нині команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці в першій лізі, відстає від лідера «Агробізнеса» на одне очко, але має гру в запасі. Завдання команди – пробитися у Прем’єр-лігу.

Тренує команду колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт. Сьогодні «Верес» мав грати з київською «Оболонню», проте матч було скасовано через погодні умови.