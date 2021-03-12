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    Перший футбольний клуб розмістить акції на Українській біржі

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    Народний клуб&nbsp;&laquo;Верес&raquo; стане першим українським футбольним клубом, який продаватиме акції - Перший футбольний клуб розмістить акції на Українській біржі
    Народний клуб «Верес» стане першим українським футбольним клубом, який продаватиме акції
    фото з відкритих джерел

    Піонером в проведенні ІPO виступає один з лідерів першої ліги рівненський «Верес»

    Перед стартом весняної частини змагань рівненський «Верес» вирішив вийти на Українську біржу. Про це повідомляє прес-служба народного клубу на своїй сторінці в Facebook.

    «Зовсім скоро акції НК Верес будуть випущені фізично і їх у вільному обороті зможе купити будь-хто на Українській біржі», – заявили в «Вересі».

    Передбачається, що клуб випустить 500 000 акцій на суму 50 мільйонів гривень. Презентація емісії запланована на 15 березня.

    Рівненський «Верес» 1957 року. Нині команда перебуває на третій сходинці турнірної таблиці в першій лізі, відстає від лідера «Агробізнеса» на одне очко, але має гру в запасі. Завдання команди – пробитися у Прем’єр-лігу.

    Тренує команду колишній голкіпер «Шахтаря» Юрій Вірт. Сьогодні «Верес» мав грати з київською «Оболонню», проте матч було скасовано через погодні умови.

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    Теги: біржа ФК Верес
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