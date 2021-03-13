Українець Михайлюк отримав в НБА нову й успішнішу команду

Святослав змінив «Детройт» на «Оклахому»

Позаминулої ночі легкий форвард «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд по передачам в Національній баскетбольній асоціації, а вже сьогодні вранці стало відомо, що вихованець «Черкаських мавп» виступатиме за іншу команду. Як повідомляє hoopsrumors, «Погані хлопці» пішли на такий крок, аби у зворотному напрямку до них відправився атакуючий захисник Хамід Діалло.

У Діалло закінчується контракт, але «Детройт» збирається продовжити з ним угоду в міжсезоння. В «Тандер» атакуючий захисник не зміг витримати конкуренцію з Лугенцом Дортеном.

Цього літа Михайлюк також стане обмежено вільним агентом. Примітно, що українець останнім часом почав потрапляти до основної п‘ятірки, тоді як Діалло давно не виходив у стартовому складі.

Обраний у другому раунді 2018 року Діалло набирає в середньому 11,9 очка, 5,2 підбори і 2,4 передачі в цьому сезоні. Михайлюк записує на свій рахунок в середньому 6,9 очка, 2,1 підбори і 1,6 передачі за 17,6 хвилин.

«Детройт» йде останнім в Східній конференції без шансів на потрапляння в плей-офф. «Оклахома» підпирає топ-10 в Західному дивізіоні.