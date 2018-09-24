Росіянин завадив Міку Шумахеру встановити абсолютний рекорд Євро Формули-3



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Фото FIA F3

Перемогу у третій гонці на Ред Булл Ринзі здобув Роберт Шварцман

Роберт Шварцман здобув першу у кар’єрі перемогу у Формулі-3, випередивши Міка Шумахера, який не зміг встановити рекорд чемпіонату Європи Ф3 та виграти всі гонки у двох вікендах поспіль.

Мік Шумахер, що починав гонку з поулу вп’яте поспіль, стартував непогано, але Роберт Шварцман, який стояв поруч, - ще краще. Росіянин наздогнав лідера заліку перед першим поворотом і сміливим маневром випередив німця по внутрішньому радіусу.

Мік намагався відігратися й приклеївся до хвоста боліда Шварцмана. Проте Роберт їхав бездоганно й не дав Шумахеру жодної можливості для атаки. Останній згодом заспокоївся й відстав на зручну відстань в одну секунду.

Перша двійка пілотів так фінішувала без боротьби, хоча й з різницею лише у 0,7 секунди. Роберт Шварцман, який до цього п’ять разів поспіль піднімався на подіум, нарешті здобув першу перемогу у Євро Ф3, а Мік Шумахер перервав вражаючу серію перемог й посів друге місце.

Але попри це, німець провів фантастичний вікенд у Шпільберзі, здобувши ще три поули та дві перемоги й довівши перевагу над Деном Тіктемом у чемпіонаті до 49 очок.

За три гонки до фінішу сезону питання з чемпіоном фактично вже вирішено, й у юніора Red Bull залишилися лише математичні шанси на титул.

Джерело: ua.Motorsport.com