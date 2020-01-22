Декілька десятків грецьких вболівальників вигнали з Australian Open. Вони назвали це расизмом



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«Це расизм.Ми просто святкували і підтримали співвітчизницю»

Близько 20 грецьких уболівальників вигнали з Відкритого чемпіонату Австралії за неналежну поведінку, повідомляє FOX Sports Australia. Це сталося після матчу другого кола між представницею Греції Марією Саккарі і японкою Нао Хібіно.

Поліція повідомляє, що «група людей отримала численні попередження в ході матчу на корті номер 8 від судді, охорони і поліції. Після гри цих осіб попросили покинути турнір».

Вболівальники висловили невдоволення рішенням поліції і назвали подію «расизмом».

«Це расизм. Ми раділи перемозі і святкували, як зазвичай, але люди вирішили, що це занадто. Але ми ж просто святкували і підтримали співвітчизницю», - сказав один з уболівальників.

Варто зазначити, що Саккарі перемогла Хібіно з рахунком 7:6 (7:4), 6:4.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді Australian Open.