Російські хокеїсти сенсаційно поступилися Словаччині на Олімпіаді-2018

У паралельному матчі Словенія не менш сенсаційно обіграла Словенію

Збірні Словаччини та Словенії створили перші сенсації на хокейному турнірі серед чоловіків у Пхьончхані-2018. Зокрема, словаки обіграли команду олімпійських атлетів з Росії з рахунком 3:2. При цьому вони поступалися 0:2, а вирішальну шайбу закинули у середині третього періоду. У більшості відзначився Петер Черешняк. Водночас, у паралельному



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Фото РИА Новости

У паралельному матчі Словенія не менш сенсаційно обіграла Словенію

Збірні Словаччини та Словенії створили перші сенсації на хокейному турнірі серед чоловіків у Пхьончхані-2018.

Зокрема, словаки обіграли команду олімпійських атлетів з Росії з рахунком 3:2. При цьому вони поступалися 0:2, а вирішальну шайбу закинули у середині третього періоду. У більшості відзначився Петер Черешняк.

Водночас, у паралельному поєдинку Словенія в овертаймі несподівано дотиснула збірну США. Словенці також програвали 0:2 по ходу матчу.

Зауважимо, що російські ЗМІ вважають російських хокеїстів одними з фаворитів Олімпіади 2018 року.

Зазначається, що підготовка до турніру почалася ще у 2014 році, після того, як російська збірна залишилася без медалей на Олімпіаді у Сочі.

Заради Олімпіади у Кореї навіть був істотно переформатований календар турніру Континентальної хокейної ліги.

У п'ятницю, 16 лютого, росіяни зіграють зі Словенією, а США – зі Словаччиною.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Хокей із шайбою

Груповий етап, чоловіки

Словаччина – Росія – 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)



0:1 - Гавриков (Войнов, Широков), 2:54; 0:2 - Капризов (Гусєв), 4:08; 1:2 - Олвецьки (Граняк), 16:05; 2:2 - Бакош, 17:55; Черешняк (Гашчак, Бакош), 48:30, у більшості.

Воротарі: Конрад – Кошечкін (58:49 - 59:00, 59:06)

США – Словенія – 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Нагадаємо, Великобританія розгромила Росію на змаганнях з керлінгу у Пхьончхані-2018.