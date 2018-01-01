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    Великобританія розгромила Росію на змаганнях з керлінгу у Пхьончхані-2018

    Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь британок
    У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані розпочалися змагання з керлінгу серед чоловіків і жінок. Жінки провели один тур, а чоловіки – відразу два. Серед цікавих виокремимо розгромну перемогу Великобританії над росіянками з рахунком 10:3. Британкам знадобилося лише сім ендів з десяти, щоб довести свою беззаперечну перевагу
    • Сьогодні, 16:28
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    Жіноча збірна Великобританії з керлінгу. Фото Getty Images
    Жіноча збірна Великобританії з керлінгу. Фото Getty Images

    Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь британок

    У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані розпочалися змагання з керлінгу серед чоловіків і жінок.

    Жінки провели один тур, а чоловіки – відразу два.

    Серед цікавих виокремимо розгромну перемогу Великобританії над росіянками з рахунком 10:3. Британкам знадобилося лише сім ендів з десяти, щоб довести свою беззаперечну перевагу над суперницями.

    Щодо інших результатів жіночого турніру, то Японія виграла у США (10:5), Швеція – у Данії (9:3), а Китай – у Швейцарії (7:2).

    Зауважимо, що всі ці поєдинки завершувалися заздалегідь, до десятого, останнього енду.

    У чоловіків у середу відбулися зустрічі відразу двох турів.

    За їхніми підсумками лідерство захопили Канада та Швеції. Канадці виявилися сильнішими за команди Італії та Великобританії, а шведи – за Данію та Корею.

    Господарі змагань, до речі, у стартових двох матчах зазнали двох поразок. Аналогічна ситуація і у збірної Швейцарії.

    Нагадаємо, Німеччина закріпила перевагу у медальному заліку, американці піднялися на третє місце.

    Додамо, що напередодні у фіналі міксту канадські керлінгісти розгромили швейцарців.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея російські спортсмени
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