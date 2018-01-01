Великобританія розгромила Росію на змаганнях з керлінгу у Пхьончхані-2018

Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь британок

У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані розпочалися змагання з керлінгу серед чоловіків і жінок. Жінки провели один тур, а чоловіки – відразу два. Серед цікавих виокремимо розгромну перемогу Великобританії над росіянками з рахунком 10:3. Британкам знадобилося лише сім ендів з десяти, щоб довести свою беззаперечну перевагу



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Жіноча збірна Великобританії з керлінгу. Фото Getty Images

Зустріч завершилася з рахунком 10:3 на користь британок

У середу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Пхьончхані розпочалися змагання з керлінгу серед чоловіків і жінок.

Жінки провели один тур, а чоловіки – відразу два.

Серед цікавих виокремимо розгромну перемогу Великобританії над росіянками з рахунком 10:3. Британкам знадобилося лише сім ендів з десяти, щоб довести свою беззаперечну перевагу над суперницями.

Щодо інших результатів жіночого турніру, то Японія виграла у США (10:5), Швеція – у Данії (9:3), а Китай – у Швейцарії (7:2).

Зауважимо, що всі ці поєдинки завершувалися заздалегідь, до десятого, останнього енду.

У чоловіків у середу відбулися зустрічі відразу двох турів.

За їхніми підсумками лідерство захопили Канада та Швеції. Канадці виявилися сильнішими за команди Італії та Великобританії, а шведи – за Данію та Корею.

Господарі змагань, до речі, у стартових двох матчах зазнали двох поразок. Аналогічна ситуація і у збірної Швейцарії.

Нагадаємо, Німеччина закріпила перевагу у медальному заліку, американці піднялися на третє місце.

Додамо, що напередодні у фіналі міксту канадські керлінгісти розгромили швейцарців.