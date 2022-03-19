  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У блокадному місті безвісти зник 20-річний півзахисник ФК «Маріуполь»

    Плакса є кандидатом у молодіжну збірну України - У блокадному місті безвісти зник 20-річний півзахисник ФК «Маріуполь»

    Плакса є кандидатом у молодіжну збірну України

    Фото: ФК «Маріуполь»

    Востаннє Родіон Плакса виходив на зв'язок 5 березня

    Українська футбольна спільнота повідомила про зникнення 20-річного півзахисника молодіжного складу футбольного клубу «Маріуполь» Родіона Плакси. Він проживає у Приморському районі міста, – повідомляє Sport.ua.

    Футбольний агент Олександр Панков, захисник «Десни» Євген Селін та інші футболісти Української Прем'єр-ліги на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram забили на сполох і закликають всіх, кому бодай щось відомо про Родіона, якнайшвидше сповістити про це.

    Плакса є одним із найталановитіших футболістів молодіжного складу «Маріуполя», кандидатом у молодіжну збірну України. Востаннє він виходив на зв'язок 5 березня.

    Нагадаємо, що у Маріуполі пропав безвісти колишній капітан охтирського «Нафтовика» Леонід Боярінцев. Він разом із дружиною Ганною не виходив на зв'язок з 2 березня.

    Тренер ФК «Маріуполь» Геннадій Орбу розповів, як вибрався із блокадного міста. «Тільки 16 березня вирвався з блокади та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живі і здорові разом з сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі – розповів Орба.

    Читайте також:

    Теги: Маріуполь спорт війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У блокадному місті безвісти зник 20-річний півзахисник ФК «Маріуполь»