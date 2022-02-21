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    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце

    У мережі таку &laquo;ініціативу&raquo; російських медіа назвали черговим кроком пропагандистів - Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце
    У мережі таку «ініціативу» російських медіа назвали черговим кроком пропагандистів
    фото з відкритих джерел

    В офіційному медальному заліку ОКР фінішувала на Олімпіаді на дев’ятому рядк

    Два найбільших російських спортивних видання Eurosport і МатчТВ у себе в соціальних мережах вирішили вести альтернативний підрахунок медалей Олімпіади-2022. Відповідно до опублікованого рейтингу, збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) опинилася на другому місці за кількістю нагород.

    Зазначимо, що насправді в офіційному медальному заліку ОКР фінішувала на Олімпіаді на дев’ятому рядку, а друге місце посідає Німеччина.

    Офіційний сайт Ігор-2022 у Пекіні, як і решта офіційних ресурсів, у медальному заліку завжди використовують у першу чергу сортування за золотими медалями, тому що чемпіон Олімпіади завжди мав більшу вагу, ніж срібний чи бронзовий призер.

    У мережі таку «ініціативу» російських медіа висміяли, назвавши це черговим кроком пропагандистів.

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    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце
    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце
    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце
    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце
    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце

    Користувачі називають автором «мельдонійцями», відзначаючи «підлу брехню». Також користувачі нагадують, що такої країни як «Росія» на Олімпіаді в Пекіні немає, а є ОКР.

    Передплатники жартують, чому не зробити рейтинг за «бронзою», де Росія була б на першому місці. Уболівальники знущаються, що й тут втрутилися пропагандисти.

    Нагадаємо, 20 лютого у Пекіні загасили вогонь зимової Олімпіади.

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    Теги: Росія спорт Олімпіада рейтинг
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    Російські ЗМІ підмінили результати Олімпіади-22? Намалювали своїм друге місце