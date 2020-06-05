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    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу

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    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу

    Анамарія позувала для Playboy 12 років тому, але недавно заявила, що хоче зробити це знову

    Колишня модель Playboy 47-річна Анамарія Продан стала новим власником «Германштадту». Про це повідомила прес-служба клубу з вищого дивізіону Румунії.

    Варто зазначити, що після кар'єри моделі Продан стала футбольним агентом.

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    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу
    Модель журналу для дорослих Анамарія Продан стала власницею футбольного клубу

    Анамарія також активно веде особисті сторінки соціальні мережі. В її Instagram, який має більше 650 тисяч підписників, можна знайти чимало гарячих фото.

    Як пише Daily Star, востаннє Анамарія позувала для Playboy 12 років тому, але недавно заявила, що хоче зробити це знову, супроводжуючи це фразою «Ніхто не може мене зупинити».

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