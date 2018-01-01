Російський гонщик виступатиме за Україну у відомих автоперегонах (відео)

Уродженець Барнаула Олексій Чуклін уже п’ять років проживає у Києві

Російський гонщик Олексій Чуклін візьме участь у повному сезоні у Європейській серії Ле-Мана (ELMS) під українським прапором. 32-річний гонщик виступить у класі LMP3 у складі команди Nefis by Speed Factory у престижних перегонах на витривалість, що стартують 13 квітня у Франції на трасі Поль Рікар. Уперше за історію чемпіонату Україна буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уродженець Барнаула Олексій Чуклін уже п’ять років проживає у Києві

Російський гонщик Олексій Чуклін візьме участь у повному сезоні у Європейській серії Ле-Мана (ELMS) під українським прапором.

32-річний гонщик виступить у класі LMP3 у складі команди Nefis by Speed Factory у престижних перегонах на витривалість, що стартують 13 квітня у Франції на трасі Поль Рікар.

Уперше за історію чемпіонату Україна буде представлена у категорії спорт-прототипів. Напарниками пілота, який останні п’ять років проживає у Києві, в екіпажі стануть Тимур Богуславський і Данило Проненко.

Олексій довгий час виступав у різних формульних серіях, де неодноразово підіймався на верхні сходинки подіуму, у тому числі і під українським прапором.

Сезон-2018 стане першим для Чукліна у спорт-прототипах і перегонах на витривалість.

Європейська серія Ле-Мана (ELMS) з‘явилася на мапі світового автоспорту у 2004 році. 14-й сезон чемпіонату ELMS складається із шести чотиригодинних перегонів. У трьох категоріях (LMP2, LMP3 і LM GTE) чемпіонату заявлено понад сорок екіпажів.

Презентаційний ролик ELMS:

Nefis by Speed Factory, що базується в Іспанії, бере участь у серії з моменту появи класу LMP3 у 2015 році. До цього команда вісім років виступала у різних серіях на машинах Radical, де не раз ставала чемпіоном Radical European Masters Series.

У 2018 році колектив заручився надійною спонсорською підтримкою. Менеджер команди Даліус Степонавічус вважає, що участь Олексія Чукліна у складі команди робить колектив одним із найсильніших у чемпіонаті.

Джерело: ua.motorsport.com