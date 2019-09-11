Російський хокеїст так і не опанував англійську за 13 років у НХЛ
Євгєній Малкін
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Нападник «Піттсбург Пінгвінз» Євгєній Малкін почувається чужим за океаном
Російський нападник клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» Євгєній Малкін почувається чужим у США. Хокеїст так і не зміг опанувати англійську за 13 років за океаном.
«Мені тут трохи важко. Можливо, справа в мові. Буває, потрібно бути лідером у роздягальні, а я побоююся, оскільки погано знаю мову», - повідомив росіянин The Athletic.
У складі «Піттсбург Пінгвінз» Малкін виступає ще з 2006 року.
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