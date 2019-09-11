Російський хокеїст так і не опанував англійську за 13 років у НХЛ



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Євгєній Малкін Твіттер

Нападник «Піттсбург Пінгвінз» Євгєній Малкін почувається чужим за океаном

Російський нападник клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» Євгєній Малкін почувається чужим у США. Хокеїст так і не зміг опанувати англійську за 13 років за океаном.

«Мені тут трохи важко. Можливо, справа в мові. Буває, потрібно бути лідером у роздягальні, а я побоююся, оскільки погано знаю мову», - повідомив росіянин The Athletic.

У складі «Піттсбург Пінгвінз» Малкін виступає ще з 2006 року.