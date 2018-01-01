Російський сноубордист зламав ногу під час змагань у Пхьончхані (відео)

У Миколи Олюніна діагностували перелом гомілки після падіння на Олімпіаді

Перелом гомілки діагностовано у російського сноубордиста Миколи Олюніна після падіння у півфінальному заїзді сноуборд-кросу на Олімпіаді у Пхьончхані. Про це повідомили у прес-службі Федерації сноуборду Росії. «У нього перелом гомілки», - сказав співрозмовник, інформує ТАСС. Олюнін упав у півфінальному заїзді сноуборд-кросу й отримав



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Микола Олюнін. Фото EPA-EFE

У Миколи Олюніна діагностували перелом гомілки після падіння на Олімпіаді

Перелом гомілки діагностовано у російського сноубордиста Миколи Олюніна після падіння у півфінальному заїзді сноуборд-кросу на Олімпіаді у Пхьончхані.

Про це повідомили у прес-службі Федерації сноуборду Росії.

«У нього перелом гомілки», - сказав співрозмовник, інформує ТАСС.

Олюнін упав у півфінальному заїзді сноуборд-кросу й отримав травму, після чого не зміг самостійно піднятися.

Представники олімпійських атлетів з Росії подали протест у зв'язку з тим, що Олюнін, на їхню думку, впав після контакту з іншим спортсменом.

Однак Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відхилила протест.

Нагадаємо, що олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції.