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    Російський сноубордист зламав ногу під час змагань у Пхьончхані (відео)

    У Миколи Олюніна діагностували перелом гомілки після падіння на Олімпіаді
    Перелом гомілки діагностовано у російського сноубордиста Миколи Олюніна після падіння у півфінальному заїзді сноуборд-кросу на Олімпіаді у Пхьончхані. Про це повідомили у прес-службі Федерації сноуборду Росії. «У нього перелом гомілки», - сказав співрозмовник, інформує ТАСС. Олюнін упав у півфінальному заїзді сноуборд-кросу й отримав
    • Сьогодні, 10:26
    • Розсилка
    Микола Олюнін. Фото EPA-EFE
    Микола Олюнін. Фото EPA-EFE

    У Миколи Олюніна діагностували перелом гомілки після падіння на Олімпіаді

    Перелом гомілки діагностовано у російського сноубордиста Миколи Олюніна після падіння у півфінальному заїзді сноуборд-кросу на Олімпіаді у Пхьончхані.

    Про це повідомили у прес-службі Федерації сноуборду Росії.

    «У нього перелом гомілки», - сказав співрозмовник, інформує ТАСС.

    Олюнін упав у півфінальному заїзді сноуборд-кросу й отримав травму, після чого не зміг самостійно піднятися.

    Представники олімпійських атлетів з Росії подали протест у зв'язку з тим, що Олюнін, на їхню думку, впав після контакту з іншим спортсменом.

    Однак Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відхилила протест.

    Нагадаємо, що олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) російські спортсмени
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