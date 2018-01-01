Російський сноубордист зламав ногу під час змагань у Пхьончхані (відео)
- Сьогодні, 10:26
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У Миколи Олюніна діагностували перелом гомілки після падіння на Олімпіаді
Перелом гомілки діагностовано у російського сноубордиста Миколи Олюніна після падіння у півфінальному заїзді сноуборд-кросу на Олімпіаді у Пхьончхані.
Про це повідомили у прес-службі Федерації сноуборду Росії.
«У нього перелом гомілки», - сказав співрозмовник, інформує ТАСС.
Олюнін упав у півфінальному заїзді сноуборд-кросу й отримав травму, після чого не зміг самостійно піднятися.
Представники олімпійських атлетів з Росії подали протест у зв'язку з тим, що Олюнін, на їхню думку, впав після контакту з іншим спортсменом.
Однак Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) відхилила протест.
Нагадаємо, що олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції.