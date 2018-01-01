Олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції

П’єр Вольтьє найшвидше подолав дистанцію у великому фіналі

П’єр Вольтьє приніс команді Франції третю золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 року. Він переміг у змаганнях сноубордистів з кросу. Француз виграв кваліфікацію, чим відразу ж заявив про свої наміри на найвищу нагороду турніру. П’єр ледь не вибув у півфіналі, але все ж фінішував третім у своєму заїзді та потрапив до



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П’єр Вольтьє найшвидше подолав дистанцію у великому фіналі

П’єр Вольтьє приніс команді Франції третю золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Він переміг у змаганнях сноубордистів з кросу.

Француз виграв кваліфікацію, чим відразу ж заявив про свої наміри на найвищу нагороду турніру.

П’єр ледь не вибув у півфіналі, але все ж фінішував третім у своєму заїзді та потрапив до фіналу A.

А от уже у вирішальний момент він не залишив шансів суперникам з Австралії, США й Іспанії.

Другим фінішував австралієць Джаррід Г’юз, а третім – іспанець Рехіно Ернандес. Саме вони вибороли срібло та бронзу відповідно.

Україна у цій дисципліні сноубордингу представлена не була.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Сноубординг

Чоловіки, крос

1. П’єр Вольтьє (Франція)

2. Джаррід Г’юз (Австралія)

3. Рехіно Ернандес (Іспанія)

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