Олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції
- Сьогодні, 08:52
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П’єр Вольтьє найшвидше подолав дистанцію у великому фіналі
П’єр Вольтьє приніс команді Франції третю золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Він переміг у змаганнях сноубордистів з кросу.
Француз виграв кваліфікацію, чим відразу ж заявив про свої наміри на найвищу нагороду турніру.
П’єр ледь не вибув у півфіналі, але все ж фінішував третім у своєму заїзді та потрапив до фіналу A.
А от уже у вирішальний момент він не залишив шансів суперникам з Австралії, США й Іспанії.
Другим фінішував австралієць Джаррід Г’юз, а третім – іспанець Рехіно Ернандес. Саме вони вибороли срібло та бронзу відповідно.
Україна у цій дисципліні сноубордингу представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг
Чоловіки, крос
1. П’єр Вольтьє (Франція)
2. Джаррід Г’юз (Австралія)
3. Рехіно Ернандес (Іспанія)
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