  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпійське золото у Кореї у змаганнях з кросу здобув сноубордист з Франції

    П’єр Вольтьє найшвидше подолав дистанцію у великому фіналі
    П’єр Вольтьє приніс команді Франції третю золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 року. Він переміг у змаганнях сноубордистів з кросу. Француз виграв кваліфікацію, чим відразу ж заявив про свої наміри на найвищу нагороду турніру. П’єр ледь не вибув у півфіналі, але все ж фінішував третім у своєму заїзді та потрапив до
    • Сьогодні, 08:52
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    П’єр Вольтьє найшвидше подолав дистанцію у великому фіналі

    П’єр Вольтьє приніс команді Франції третю золоту нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 року.

    Він переміг у змаганнях сноубордистів з кросу.

    Француз виграв кваліфікацію, чим відразу ж заявив про свої наміри на найвищу нагороду турніру.

    П’єр ледь не вибув у півфіналі, але все ж фінішував третім у своєму заїзді та потрапив до фіналу A.

    А от уже у вирішальний момент він не залишив шансів суперникам з Австралії, США й Іспанії.

    Другим фінішував австралієць Джаррід Г’юз, а третім – іспанець Рехіно Ернандес. Саме вони вибороли срібло та бронзу відповідно.

    Україна у цій дисципліні сноубордингу представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг

    Чоловіки, крос

    1. П’єр Вольтьє (Франція)
    2. Джаррід Г’юз (Австралія)
    3. Рехіно Ернандес (Іспанія)

    Знайомтесь з повним календарем змагань на Олімпіаді, а також з календарем змагань українських спортсменів.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) Південна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ