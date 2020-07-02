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    «Ти не поляк. Вали в Україну!». Футболіста, який зрікся українського громадянства, принизили в Польщі

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    Тарас Романчук як не намагається, одначе не може стати в Польщі повноцінно своїм - «Ти не поляк. Вали в Україну!». Футболіста, який зрікся українського громадянства, принизили в Польщі
    Тарас Романчук як не намагається, одначе не може стати в Польщі повноцінно своїм
    Фото - ФК «Яґеллонія»

    Тарас Романчук вже не вперше потрапляє у неприємні історії, пов'язані з походженням

    Польський футболіст українського походження Тарас Романчук потрапив у чергову неприємну ситуацію.

    Народжений на Волині півоборонець польської «Яґеллонії» Романчук став об'єктом цькування з боку польських фанатів, які після матчу 28 червня вилаяли футболіста через походження. Про це пише «Onet Sport».

    У поєдинку «Яґеллонії» з «Леґією» один із уболівальників із VIP-ложі закричав Романчукові: «Ти не поляк. Вали в Україну!». Тарас підійшов до трибун, щоб з’ясувати ситуацію, однак на нього посипалися інші образи.

    Представник стадіону «Муніципальний» Моніка Арцишевскі зазначила, що конфлікт спровокував гість матчу, запрошений від однієї з компаній. Порушника вже встановили і йому, найімовірніше, заборонять відвідувати матчі на цьому стадіоні.

    «Клуб рішуче засуджує цю подію. Такі ситуації не повинні повторюватися. Кожен із нас обов'язково повинен реагувати на мову ненависті та ненависть, що нас оточуює», – прокоментувала віцепрезидентка «Яґеллонії» Аґнешка Шичевскі.

    Нагадаємо, що Тарас Романчук народився в Ковелі Волинської області. Грав за молодіжні команди «Ковель» та BRW-ВІК. У Польщі виступає з 2013 року. Навесні 2018 року він отримав польське громадянство й викликався до лав збірної Польщі.

    Торік у лютому Романчука назвав «бандерівцем» гравець плоцької «Вісли» Домінік Фурман. Це дуже образило Тараса. «Мені було важко контролювати емоції, - говорив тоді він. – Моя сім’я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить. Це неповага. Не знаю, чи подам я йому ще коли-небудь руку».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Екстракляса Тарас Романчук ФК Яґеллонія спорт поза політикою
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