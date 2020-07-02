«Ти не поляк. Вали в Україну!». Футболіста, який зрікся українського громадянства, принизили в Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Романчук як не намагається, одначе не може стати в Польщі повноцінно своїм Фото - ФК «Яґеллонія»

Тарас Романчук вже не вперше потрапляє у неприємні історії, пов'язані з походженням

Польський футболіст українського походження Тарас Романчук потрапив у чергову неприємну ситуацію.

Народжений на Волині півоборонець польської «Яґеллонії» Романчук став об'єктом цькування з боку польських фанатів, які після матчу 28 червня вилаяли футболіста через походження. Про це пише «Onet Sport».

У поєдинку «Яґеллонії» з «Леґією» один із уболівальників із VIP-ложі закричав Романчукові: «Ти не поляк. Вали в Україну!». Тарас підійшов до трибун, щоб з’ясувати ситуацію, однак на нього посипалися інші образи.

Представник стадіону «Муніципальний» Моніка Арцишевскі зазначила, що конфлікт спровокував гість матчу, запрошений від однієї з компаній. Порушника вже встановили і йому, найімовірніше, заборонять відвідувати матчі на цьому стадіоні.

«Клуб рішуче засуджує цю подію. Такі ситуації не повинні повторюватися. Кожен із нас обов'язково повинен реагувати на мову ненависті та ненависть, що нас оточуює», – прокоментувала віцепрезидентка «Яґеллонії» Аґнешка Шичевскі.

Нагадаємо, що Тарас Романчук народився в Ковелі Волинської області. Грав за молодіжні команди «Ковель» та BRW-ВІК. У Польщі виступає з 2013 року. Навесні 2018 року він отримав польське громадянство й викликався до лав збірної Польщі.

Торік у лютому Романчука назвав «бандерівцем» гравець плоцької «Вісли» Домінік Фурман. Це дуже образило Тараса. «Мені було важко контролювати емоції, - говорив тоді він. – Моя сім’я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить. Це неповага. Не знаю, чи подам я йому ще коли-небудь руку».