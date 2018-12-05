Россі та Морбіделлі виграли гонку «100 кілометрів чемпіонів»



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На запрошення Валентино проїхало чимало учасників

Минулої неділі на Ранчо Валентино Россі пройшла традиційна гонка «100 км чемпіонів», в якій брали участь загалом 28 гонщиків різних категорій.

Переможцями після напруженої боротьби з дуетом Лоренцо Балдассаррі та Маттіа Пасіні стала пара Россі і Франко Морбіделлі.

Подія, яка цього року проходила вп'яте, зібрала багатьох гонщиків, хоча найбільше серед учасників, звичайно, було студентів Академії VR46, які вже кілька років відмінно виступають у чемпіонатах світу.

Напарником Россі, який, зрозуміло, був хедлайнером на трасі, став Франко Морбіделлі, котрий після завершення першого сезону MotoGP під час передсезонних тестів у Валенсії та Хересі пересів на Yamaha, з якою показав одразу відмінні результати.

Окрім цих двох італійців, у гонці змагались Маттіа Пасіні, Енеа Бастіаніні та Ніколо Булега, а також інші постійні учасники цих перегонів Аугусто Фернандес і Ніко Терол.

Події на Ранчо проходили протягом двох днів – розпочались заїзди у другій половині дня у суботу, а перегони стартували в неділю о 14:00. Це змагання для пар, склад яких оголошувався у суботу пізно ввечері після закінчення сесій, щоб зробити їх максимально рівними.

Пасіні та Балдасаррі до останнього боролись проти Россі та Морбіделлі. Якби не падіння Пасіні у вирішальному заїзді, два гонщики MotoGP могли програти.

Третє місце на подіумі посіли Денніс Фоджіа та Федеріко Фуліньї.

Учасників та уболівальників сильно налякав Валентино, який зазнав невеликої аварії під час тренування у суботу. Під час падіння він сильно вдарив праве коліно та не був упевнений, що зможе проїхати гонку.

«Спочатку я трохи злякався, але після обстеження лікарів я зміг продовжити. Проблема у тому, що у мене болять коліно та спина. Найближчими днями ми все перевіримо», - сказав італійський чемпіон.

Джерело: ua.Motorsport.com