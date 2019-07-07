Розрив шаблонів. Гандболістки збірної України виконали в реп-версію «Чорнобривців» (відео)



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Збірна України з гандболу. А ще ці дівчата гарно співають Федерація гандболу України

Дівчата підійшли до процесу творчо

Іноді наші спортсмени здатні дивувати й поза межами змагальних майданчиків і арен. Причому приємно.

Ось і гандболістки збірної України потішили, виклавши у мережу відео, на якому вони виконують реп-версію знаменитої пісні «Чорнобривців насіяла мати» на слова Миколи Сингаївського. Мотивом дівчата, які зараз знаходяться на тренувальних зборах у Карпатах, обрали композицію Кікі.

Нагадаємо, що тиждень тому перемогу на Європейських іграх відзначив гопаком борець греко-римського стилю Жан Беленюк.