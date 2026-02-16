Вибухи на Київщині, вбивство дітей на Львівщині: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 16 лютого 2026 року

На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе, на Київщині прогриміли вибухи, Брянськ та Білгород залишились частково без світла після атак, Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 лютого:

На Київщині лунали вибухи

У ніч на 16 лютого на Київщині прогриміли потужні вибухи після оголошення ракетної небезпеки. За повідомленням Повітряних сил, окупанти спрямували ракети на регіон.

Як зазначають моніторингові канали, ворог використав ракету «Циркон». Повідомляється, що ціллю росіян була підстанція у Макарівському районі.

Батько застрелив двох дітей на Львівщині

Як повідомили правоохоронці, близько 21:25 надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків. На місці події поліцейські виявили тіла 42-річного місцевого жителя та двох його дітей віком 13 і 15 років без ознак життя.

За попередніми даними слідства, чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив життя самогубством.

Брянськ та Білгород залишились частково без світла

Влада Брянської та Білгородської областей повідомила про наслідки атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Міста та регіони частково залишились без світла.

За інформацією з місцевих джерел, у Брянській області після атаки безпілотників зникло електропостачання. Повідомляється про влучання по підстанції «Новобрянська 750 кВ». Водночас у Білгороді під удар потрапила місцева ТЕЦ.

Українська делегація вирушила на переговори до Женеви

Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію. Відповідним дописом поділився керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Глава Офісу президента показав фото біля потяга зі своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступником начальника ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким.

Інші важливі новини: