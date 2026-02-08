Олімпіада. Вболівальники пронесли російську і радянську символіку, щоб підтримати військового з РФ

Пропагандисти повідомляють, що сімейна пара із Молдови прийшла підтримати Коростельова на змагання зі скіатлону

Стюарди не реагували на російську символіку, пронесення якої заборонене правилами Олімпійських ігор

Пропагандисти з РФ повідомляють, що двоє вболівальників з російською та радянською символікою прийшли підтримати російського військового Савелія Коростельова на Олімпійських іграх в Італії. Про це інформує «Главком».

Як «вболівали» за Коростельова

Пропагандисти повідомляють, що сімейна пара із Молдови прийшла підтримати російського лижника Савелія Коростельова на змагання зі скіатлону.

Вони розповіли, що приїхали із Мілану, куди перебралися у пошуках роботи після розвалу СРСР. На гонку чоловік прийшов у шапці-вушанці з радянською кокардою, а у його дружини до головного убору були прикріплені прапори Росії та Італії.

Вони також зазначили, що не знали про заборону на пронесення російської та радянської символіки на олімпійські об'єкти, повідомивши, що проблем із її пронесенням у них не виникло.

Коростельов посів четверте місце та не здобув олімпійську нагороду.

Як Коростельов підтримував війну

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Neutral skier Saveliy Korostelev liked a post with the letter Z.



The post was about an event organized by the "ZNANIE" SOCIETY



"ZNANIE" SOCIETY is under sanctions by the EU and Ukraine for its involvement in the kidnapping of Ukrainian children. pic.twitter.com/vZoHizwSD0 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 5, 2026

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Медальний залік Олімпійських Ігор-2026

Нагадаємо, що 8 лютого відбувається другий змагальний день Олімпіади-2026.