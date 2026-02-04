Головна Спорт Новини
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Андрій Канчельскіс незаконно відвідував анексований Крим

На War&Sanctions зібрано інформацію про 213 спортсменів та функціонерів з РФ, які підтримують війну

Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

До переліку було додано інформацію ще про 15 російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння декого з цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

  • Дарья Непряєва, Савєлій Коростельов – російські лижники, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року
  • Андрій Канчельскіс – головний тренер брянського футбольного клубу «Динамо», який незаконно відвідував анексований Крим
  • Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ – діючі військовослужбовці Росгвардії, представники ЦСКА та «Динамо», які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим
  • Максим Риндовський – у 2022 році зробив низку антиукраїнських заяв, переїхав до Москви та повідомив про намір подати документи для отримання громадянства РФ.
  • Олександра Саютіна – була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів

Загалом у розділі «Чемпіони терору» зібрано інформацію про 213 російських спортсменів, кіберспортсменів та спортивних функціонерів, які підтримують кремлівську агресію проти України.

Як Олександра Саютіна відвідувала послання Путіна

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

