Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний паралімпійський комітет України.

«Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для росії і білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу», – йдеться у заяві.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що шість російських і чотири білоруські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх-2026 під своїми національними прапорами.

Паралімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня 2026 року.

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

