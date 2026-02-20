Головна Країна Події в Україні
Росіяни просунулися на Донеччині

glavcom.ua
Росіяни просунулися на Донеччині
мапа: DeepState

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій

Російська  терористична армія має просування у Різниківці, Голубівці та поблизу Гришиного у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся у Різниківці, Голубівці та поблизу Гришиного», – йдеться в повідомленні.

Раніше аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій. Російські окупаційні війська могли захопити село Згагода (Першотравневе) Синельниківського району Дніпропетровської області та просунутися на кількох ділянках фронту.

Зауважимо, що вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

