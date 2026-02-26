Головна Спорт Новини
«Самсунспор» – «Шкендія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Самсунспор» – «Шкендія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Турецький клуб здобув мінімальну перемогу на виїзді
фото: ФК «Самсунспор»

Розповідаємо про поєдинок плей-офф Ліги конференцій за участі потенційних суперників донецького «Шахтаря», який відбудеться в четвер, 26 лютого 2026 року

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні «19 травня» турецький «Самсунспор» прийме північномакедонську «Шкендію» у другому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Самсунспор» – «Шкендія»

На 21:30 25 лютого 2026 року привабливішими виглядають шанси «Самсунспора», переконані фахівці GGBET. На перемогу «Червоної блискавки» виставлено кеф 1,28. Тим часом імовірний успіх гранда Північної Македонії оцінено балом 10,63. Коефіцієнт на підсумкову нічию закладено на рівні 5,64.

Ще помітніша перевага в питання проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для «Самсунспора» запропоновано кеф 1,02. Місце на наступній стадії турніру для «Шкендії» оцінено балом 13,00. На тотал менше 1,5 виставлено коефіцієнт 4,02.

Передматчевий стан команд

У лазареті турецького колективу залишаються нападники Бюльбюль і Кулібалі. Натомість «червоно-чорні» підходять до протистояння в повній кадровій готовності. Зокрема, після дискваліфікації повернуться оборонець Трумці та форвард Латіфі.

«Шкендія» після мінімальної поразки минулого тижня здобув перемогу в національній першості. Підопічні Єтона Бечірі розібралися з кратовським «Сілексом» на виїзді (2:1). Голами відзначилися півзахисники Тамба та Зейнуляй. Натомість «Самсунспор» розписав мирову з «Карагюмрюком» (0:0) у турецькій Суперлізі.

Історія очних зустрічей

Перший поєдинок 1/16 фіналу був першим побаченням команд. «Самсунспор» раніше не перетинався з македонськими командами. Натомість «Шкендію» жереб теж уперше звів із представником Туреччини.

Де дивитися матч «Самсунспор» – «Шкендія»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 8».

