Три бронзових медалі вибороли вінничани на чемпіонаті України з боротьби самбо
Юны вінницькі спортсмени в черговий раз привезли додому нагороди
Нещодавно в Одесі відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 19 областей України, загалом –близько 600 юнаків та дівчат.
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Вінничани також долучились до змагань. Серед учасників чемпіонату України з боротьби самбо були 15 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Ткачук Владислав, Додон Антон та Гаврилюк Святослав вибороли три бронзових медалі.