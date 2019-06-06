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    Три бронзових медалі вибороли вінничани на чемпіонаті України з боротьби самбо

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    Три бронзових медалі вибороли вінничани на чемпіонаті України з боротьби самбо

    Юны вінницькі спортсмени в черговий раз привезли додому нагороди

    Нещодавно в Одесі відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат.

    У змаганнях взяли участь спортсмени з 19 областей України, загалом –близько 600 юнаків та дівчат.

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    Три бронзових медалі вибороли вінничани на чемпіонаті України з боротьби самбо
    Три бронзових медалі вибороли вінничани на чемпіонаті України з боротьби самбо

    Вінничани також долучились до змагань. Серед учасників чемпіонату України з боротьби самбо були 15 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5. Ткачук Владислав, Додон Антон та Гаврилюк Святослав вибороли три бронзових медалі.

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