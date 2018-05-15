Селезньов і Кравець відзначилися голами в українському дербі у чемпіонаті Туреччини

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Селезньов проти Кучера. Фото akhisarspor.com.tr

А перемогла у підсумку команда Євгена

Одразу три українські футболісти вийшли з перших хвилин у матчі турецької Суперліги, у якому «Кайсеріспор» приймав «Акхісар».

Артем Кравець та Олександр Кучер потрапили до «старту» господарів поля, а Євген Селезньов – гостей, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Саме останній став одним із героїв зустрічі, відкривши рахунок на 69-й хвилині. Отримавши передачу від партнера, форвард збірної України увійшов до штрафного майданчика суперника лівим флангом і з гострого кута надіслав м’яч до сітки воріт поміж ніг голкіперу.

Після того, як гості подвоїли рахунок, своє бомбардирське слово сказав ще один форвард, якого Андрій Шевченко викликав на травневий збір національної команди. Артем Кравець відзначився забитим м’ячем на 79-й хвилині, вдало замкнувши ударом головою передачу партнера.

Більше забитих м’ячів глядачі не побачили, і гості здобули надважливу для себе перемогу – 2:1, яка гарантувала їм місце у Суперлізі наступного сезону.

Олександр Кучер отримав жовту картку.

За тур до фінішу чемпіонату Туреччини «Кайсеріспор» посідає дев’яту сходинку (44 пункти), а «Акхісар» – 12-ту (39 очок).

Після свого січневого переходу з «Карабюкспору» до «Акхісару» Селезньов провів у складі своєї нової турецької команди 22 матчі, забив 10 м’ячів і віддав дві результативні передачі.

Переїхавши у січні з київського «Динамо» до «Кайсеріспору», Кравець зіграв за турецьку команду 14 зустрічей і забив чотири м’ячі. На рахунку Кучера у цьому сезоні за «Кайсеріспор» 27 зустрічей та одна результативна передача.