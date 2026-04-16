«Сельта» – «Фрайбург». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи

Детальніше про перший у програмі другого за рангом єврокубка поєдинок

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, «Сельта» з іспанського Віго на арені «Балаїдос» зустрінеться з німецьким «Фрайбургом» у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Сельта» – «Фрайбург»

Господарі на 12:25 16 квітня виглядають лідером симпатій, стверджують фахівці GGBET. На перемогу «кельтів» закладено коефіцієнт 1,89. Зате на потенційну звитягу баденців запропоновано бал 3,94. Можливість нічиєї за підсумком 90 хвилин оцінена кефом 3,78. Протилежна ситуація склалася з путівкою у наступний раунд. Прохід «Сельти» в півфінал запропоновано з коефіцієнтом 7,81. Тим часом на місце в четвірці найкращих для «Фрайбурга» виставлено кеф 1,08. Натомість на тотал менше 1,0 закладено бал 7,81.

Передматчевий стан команд

Господарям доведеться обійтися без травмованих оборонця Старфельта і хавбека Романа. Баденці же не зможуть розраховувати на центрбека Розенфельдера та півзахисника Остергаге. Вони теж травмовані. Під питанням і участь центрхава «Фрайбурга» Манзамбі.

Після успіху на євроарені минулого тижня баденці ще й здобули перемогу в Бундеслізі. Підопічні Юліана Шустера мінімально здолали «Майнц» завдяки голу атакувального хавбека Гелера. А от галісійці реабілітуватися за поразку не змогли. У чемпіонаті Іспанії «кельти» гучно програли «Ов'єдо» (0:3) на власному полі. Як наслідок, до «Сельти» підтягнулися конкуренти в боротьбі за єврокубки.

Реклама. 21+ Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд минулого четверга завершилося впевненою перемогою «Фрайбурга». Баденці забили двічі в першій третині поєдинку. Голами відзначилися вінгери Гріфо та Бесте. У другій половині заявку на загальний успіх у протистоянні ще вагомішою зробив оборонець Гінтер.

Де дивитися матч «Сельта» – «Фрайбург»

Наживо протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку розпочнеться 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».