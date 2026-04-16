Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»

Кейн переписує історію Ліги чемпіонів

Кейн став першим гравцем, який відзначився результативними діями у п'яти матчах поспіль у Лізі чемпіонів проти «Реала»

Нападник «Баварії» Гаррі Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (4:3). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

Кейн у матчі-відповіді проти «Реала» забив 50-й гол за команду в поточному сезоні. Англієць став першим гравцем з таким показником у топ-5 лігах після Ерлінга Голанда в сезоні-2022/23 (52 голи)

Також Кейн став першим гравцем в історії, хто зміг відзначитись результативними діями у п'яти матчах поспіль у Лізі чемпіонів проти «Реала».

Нагадаємо, визначилися всі учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

Французький «Парі Сен-Жермен», за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє з німецькою «Баварією» у півфіналі Ліги чемпіонів.

Перша зустріч протистояння між ПСЖ та «Баварією» відбудеться 28 квітня 2026 року в Парижі, гра-відповідь – 6 травня 2026 року в Мюнхені.

В іншому півфіналі зустрінуться іспанський «Атлетіко» та англійський «Арсенал».

Перший матч пройде 29 квітня 2026 року в Мадриді, матч у відповідь – 5 травня в Лондоні.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

