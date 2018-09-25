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    Семенов здобув перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону

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    Сергій Семенов - Семенов здобув перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону
    Сергій Семенов

    25-го вересня у Чернігові відбулася чоловіча гонка переслідування

    У вівторок, 25-го вересня, в Чернігові відбулися гонки переслідування у межах літнього чемпіонату України з біатлону.

    Як відомо, у жіночій гонці переслідування перемогу святкувала Дар'я Блашко.

    Після жінок на старт вийшли і чоловіки.

    Тут перемогу здобув Сергій Семенов. Другий результат показав Євген Івченко, а замкнув трійку найкращих Богдан Цимбал.

    Літній чемпіонат України з біатлону

    Гонка переслідування (чоловіки)

    1. Сергій Семенов (0 + 0 + 0 + 1) 31:01.5
    2. Євген Івченко (0 + 0 + 2 + 1) +1:46.0
    3. Богдан Цимбал (0 + 0 + 1 + 2) +1:47.8
    4. Віталій Кільчицький (1 + 0 + 2 + 2) +1:57.8
    5. Артем Тищенко (0 + 1 + 1 + 0) +1:58.2
    6. Тарас Лесюк (0 + 0 + 1 + 4) +2:36.2

    біатлон чемпіонат України лижний спорт Сергій Семенов
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