Семенов здобув перемогу у гонці переслідування на літньому чемпіонаті України з біатлону
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Розсилка
Сергій Семенов
25-го вересня у Чернігові відбулася чоловіча гонка переслідування
У вівторок, 25-го вересня, в Чернігові відбулися гонки переслідування у межах літнього чемпіонату України з біатлону.
Як відомо, у жіночій гонці переслідування перемогу святкувала Дар'я Блашко.
Після жінок на старт вийшли і чоловіки.
Тут перемогу здобув Сергій Семенов. Другий результат показав Євген Івченко, а замкнув трійку найкращих Богдан Цимбал.
Літній чемпіонат України з біатлону
Гонка переслідування (чоловіки)
1. Сергій Семенов (0 + 0 + 0 + 1) 31:01.5
2. Євген Івченко (0 + 0 + 2 + 1) +1:46.0
3. Богдан Цимбал (0 + 0 + 1 + 2) +1:47.8
4. Віталій Кільчицький (1 + 0 + 2 + 2) +1:57.8
5. Артем Тищенко (0 + 1 + 1 + 0) +1:58.2
6. Тарас Лесюк (0 + 0 + 1 + 4) +2:36.2