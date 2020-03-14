Сенсаційна розв'язка у жіночому біатлоні: Француженка перемагає вперше у кар'єрі



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Доротея Вірер - тріумфаторка сезону

Другою у програмі суботи на Кубку світу з біатлону в Контіолахті був жіночий персьют

Першими стартували німкені Геррманн та Пройсс, але на другій стрільбі їх спиткала жорстка невдача невлучання. А несподіваною лідеркою стала чегка Давидова.

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Лідерка сезону Тіріл Екхофф тихенько трималась у топ-10, десь поруч с Валею Семеренко (трохи позаду - Доротея Вірер). Українка чудово стартувала, але її також підкосила друга стрільба. Після цього Валя посипалась.

Вже на наступний стрільбі Давидова не витримала муку переслідування й пішла на штрафні кола, а в лідери вийша Екхофф!

На останній стрільбі норвежку підвели нерви - одразу три промахи, а на фініш помчала француженка Сімон, яка ризикнула й дуже швидко відстрілялась. Жюлія стартувала 11-ю, але зуміла скористатись помилками конкуренток й здобула першу в кар'єрі перемогу.

Італійка Вірер - головна суперниця Екхофф у змаганні за Кубок світу - додала у кінці гонки - вона вийшла на 11-у позицію, цього вистачило для загальної перемоги.

Меркушина та Віта Семеренко виступили на своєму рівні, але ні на що не претендували через погані стартові позиції. Втім, підсумкове 24-е місце Насті можна вважати достойним результатом.

Джима та Підгрушна не стартували взагалі, оскільки шанси на очки втратили ще напередодні.

У підсумку - Жюл'ї Сімон - перша, Віттоцці - третя, друга - швейцарка Гаспарін. Легенда Кайса Макаряйнен - четверта, це була остання гонка у її кар'єрі.

У загальному заліку - перша Вірер, Екхофф - лише друга.

Персьют. Жінки

1. Жюлія Сімон, Франція (0+1+1+0) 30:43,5

2. Селіна Гаспарін, Швейцарія (1+2+1+0) +17,3

3. Ліза Віттоцці, Італія (1+1+1+1) +20,9

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24. Анастасія Меркушина, Україна (1+0+1+1) +1:53,5

30. Валя Семеренко, Україна, Україна (1+2+3+0) +2:16,4

35. Віта Семеренко, Україна (0+1+2+1) +2:45,8

DNS Юлія Джима, Україна

DNS Олена Підгрушна, Україна