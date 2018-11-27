Середня зарплата у футбольній Прем'єр-лізі становить майже 200 тисяч євро у рік
-
Розсилка
Саме такі дані наводить видання Sporting Intelligence
Аналітичний портал Sporting Intelligence оприлюднив щорічний світовий рейтинг середньої зарплати футболістів перших команд.
Українська Прем'єр-ліга посіла 22-ге місце у світі за цим показником, передає isport.ua.
Так, середньостатистичний гравець клубу УПЛ у рік заробляє 191 238 євро.
Сусідами чемпіонату України у рейтингу виявилися шотландський Прем’єршип (199 тисяч євро, 21-ше місце) та грецька Суперліга (146,5 тисяч євро, 23-тє місце).
Першу сходинку у рейтингу зайняла англійська прем'єр-ліга.
Там гравці у середньому в рік заробляють 3,38 млн євро.
Раніше повідомлялося, що ФК «Барселона» – перший клуб, середня зарплата гравців якого перевищила £ 10 млн на рік.
Читайте також: У Прем'єр-лізі поки не знають, як бути з матчами у тих областях, де оголошено воєнний стан.