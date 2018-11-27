Середня зарплата у футбольній Прем'єр-лізі становить майже 200 тисяч євро у рік



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Саме такі дані наводить видання Sporting Intelligence

Аналітичний портал Sporting Intelligence оприлюднив щорічний світовий рейтинг середньої зарплати футболістів перших команд.

Українська Прем'єр-ліга посіла 22-ге місце у світі за цим показником, передає isport.ua.

Так, середньостатистичний гравець клубу УПЛ у рік заробляє 191 238 євро.

Сусідами чемпіонату України у рейтингу виявилися шотландський Прем’єршип (199 тисяч євро, 21-ше місце) та грецька Суперліга (146,5 тисяч євро, 23-тє місце).

Першу сходинку у рейтингу зайняла англійська прем'єр-ліга.

Там гравці у середньому в рік заробляють 3,38 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ФК «Барселона» – перший клуб, середня зарплата гравців якого перевищила £ 10 млн на рік.