Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
Серена не збирається повертатися на корт
фото: Reuters

Вільямс є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» в одиночному та парному розрядах

Чотириразова олімпійська чемпіонка та переможниця 23 Мейджорів в одиночному розряді американська тенісистка Серена Вільямс не планує відновлювати спортивну кар'єру. Про це вона написала у соцмережі X, інформує «Главком».

Раніше журналіст Бен Ротенберг повідомив, що Вільямс може відновити професійну кар'єру. Також зазначалося, що кілька місяців тому Серена подала заявку та була включена до списків антидопінгового тестування.

«Боже мій, я не повертаюся. Це просто безумство», – написала Вільямс.

Вільямс 44 роки, у її активі 73 титули WTA. Вільямс сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

