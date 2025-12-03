Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт

Вільямс є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» в одиночному та парному розрядах

Чотириразова олімпійська чемпіонка та переможниця 23 Мейджорів в одиночному розряді американська тенісистка Серена Вільямс не планує відновлювати спортивну кар'єру. Про це вона написала у соцмережі X, інформує «Главком».

Раніше журналіст Бен Ротенберг повідомив, що Вільямс може відновити професійну кар'єру. Також зазначалося, що кілька місяців тому Серена подала заявку та була включена до списків антидопінгового тестування.

«Боже мій, я не повертаюся. Це просто безумство», – написала Вільямс.

Вільямс 44 роки, у її активі 73 титули WTA. Вільямс сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

