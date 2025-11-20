Головна Спорт Новини
Історичний успіх. Збірні України здобули срібло чемпіонату світу з футзалу серед учнів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Наші футзальні команди досягли історичного успіху на міжнародній арені

Чемпіонат світу із футзалу серед учнів проходив у Бразилії

Юнацька та дівоча збірні України (вік гравців – до 18 років) посіли другі місця на ЧС-2025 із футзалу серед учнів, що проходив у Бразилії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Юнацька команда під орудою Ігоря Москвичова, розгромивши в півфіналі Францію (10:3), у вирішальному поєдинку поступилася господарям турніру – 2:4, хоча вела по ходу зустрічі – 2:0.

Дівчата під керівництвом Володимира Жили й Володимира Панченка, пробившись до фіналу після двох перемог у плей-оф по пенальті над командами Марокко та Франції, у матчі за золото, на жаль, також поступилися господаркам – 0:4.

Зазначимо, що це історичний успіх наших футзальних команд на міжнародній арені.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

