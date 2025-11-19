Титулована американська лижниця завершить кар'єру цього сезону

Неочікувані новини від Діггінс

Джессіка Діггінс, найвидатніша спортсменка в історії американських лижних гонок, оголосила, що сезон 2025/26, який завершиться фіналом Кубка світу у Лейк-Плесіді, стане останнім у її 15-річній професійній кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

34-річна лижниця, яка пробилася до складу національної збірної у 2011 році, залишила незабутній слід у спорті, який раніше був вотчиною скандинавських країн. Її спортивні досягнення є величезними для США: вона здобула три олімпійські медалі (включно з історичним золотом 2018 року в командному спринті з Кіккан Рендалл (яка подолала рак) та двома індивідуальними медалями 2022 року), сім медалей Чемпіонатів світу та встановила національний рекорд у Кубку світу, вигравши три загальні Кришталеві глобуси FIS, а також здобула 79 подіумів та 29 перемог на етапах. Діггінс єдина неєвропейська лижниця, яка коли-небудь вигравала загальний Кришталевий глобус.

Незважаючи на ці вражаючі цифри, Діггінс наголошує, що її головна спадщина лежить у культурній площині. Вона сподівається, що її пам'ятатимуть не лише за її здатність страждати глибоко та змагальну відвагу, а й за радість, відчуття веселощів на снігу, глибоку вразливість та відкритість, які вона привнесла у спорт. Ця відкритість була ключовою: вона активно використовувала свій статус, щоб стати тим адвокатом і рольовою моделлю, якої потребувала 18-річна Джессі, виступаючи за психічне здоров'я, обізнаність про розлади харчування та кліматичні зміни через організації, як-от Protect Our Winters.

Її вплив визнають зірки світового лижного спорту та інших дисциплін, як-от Мікаела Шиффрін та Ліндсі Вонн, які відзначають її позитивність, працелюбність і здатність надихати. Навіть фірмові блискітки на щоках Діггінс стали символом, який перейняли молоді лижники США.

Нагадаємо, що у процесі підготовки до нового сезону Джессі зламала палець, вдарившись об кут дивана. «Вчора я вдарилася об кут дивана та зламала мізинець. Таке трапляється: врешті-решт, без труднощів – ніяк. І це стане частиною моєї цікавої історії на шляху до Олімпійських ігор», – розповіла Діґгінс у соцмережах.