Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати
Підтримаємо нашу неймовірну Людмилу Лузан!

Цього року Людмила Лузан здобула чотири золота чемпіонату світу у Мілані

Досягнення української веслувальниці-каноїстки Людмили Лузан претендує на «Момент 2025 року» від Міжнародної федерації каное (ICF). Про це повідомляє «Главком».

Цього року Людмила Лузан здобула чотири золота чемпіонату світу у Мілані: у каное-одиночці на 200 м та 500 м та у каное-двійці на 200 м та 500 м.

Проголосувати за Людмилу Лузан можна на сторінці Planet Canoe за посиланням – поставте лайк допису.

Голосування триватиме 10 днів. Три найкращі моменти з найбільшою кількістю лайків змагатимуться у фінальному опитуванні.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

