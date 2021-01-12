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    Сергій Стаховський і Леся Цуренко вийшли у фінал кваліфікації Australian Open

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    Сергій Стаховський - Сергій Стаховський і Леся Цуренко вийшли у фінал кваліфікації Australian Open
    Сергій Стаховський
    Світлина - Великий теніс України

    Ще дві українки припинили виступи на турнірі

    В Дубаї (ОАЕ) відбулися поєдинки другого раунду кваліфікації першого в 2021 році турніру із серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії. Цю стадію, вийшовши в фінал кваліфікації, здолали два представники України з чотирьох.

    В кроці від потрапляння в основну сітку Australian Open перебуває найкращий наразі український тенісист Сергій Стаховський, котрий посідає в світовому рейтингу 201 місце. В першому колі турніру він здолав у двох сетах іспанця Бернабе Сапату (АТР №150), а сьогодні переміг австралійця Джейсона Кублера (АТР №259) – 7:6(4), 6:4. Матч тривав годину і 46 хвилин.

    У фіналі кваліфікації Стаховський зустрінеться з іще одним австралійцем Дейном Свіні (АТР №794), котрий у другому колі пройшов без боротьби американця з українським корінням Дениса Кудлу.

    Також одна представниця України буде і в фіналі жіночої кваліфікації Australian Open. Досвідчена Леся Цуренко (WTA №146) після важкого старту на змаганнях сьогодні спокійно розібралася з Леслі Паттінамою-Керкгове із Нідерландів (WTA №176) – 6:3, 6:2.

    За вихід в основну сітку «мейджора» Цуренко посперечається з росіянкою Людмилою Самсоновою (WTA №127).

    А ось ще дві українки в другому колі кваліфікації виступ на Australian Open припинили: Катерина Завацька (WTA №118) програла Анкіті Райні з Індії (WTA №180) – 2:6, 6:2, 3:6, а Ангеліна Калініна (WTA №163) поступилася першій сіяні Кайї Юван зі Словенії (WTA №104) – 2:6, 4:6.

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    Теги: Сергій Стаховський теніс Леся Цуренко Australian Open Ангеліна Калініна Катерина Завацька Кайя Юван Джейсон Кублер Бернабе Сапата Леслі Паттінама-Керкгове Анкіта Райна
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