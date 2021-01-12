Перший півфінал турніру WTA в кар’єрі підніме Марту Костюк на 21 позицію в рейтингу

У матчі за вихід у фінал турніру в Абу-Дабі 18-річна українка поступилася росіянці Кудерметовій

99-та наразі ракетка світу Марта Костюк програла свій перший у кар’єрі півфінал турніру із серії WTA500 в Абу-Дабі (покриття – хард, призовий фонд - $565 530).

За фінал Марта сперечалася з 46-м номером рейтингу WTA, росіянкою Веронікою Кудерметовою. І програла – 6:7(8), 4:6.

Тенісистки провели на корті близько півтори години. По ходу першого сету Костюк лідирувала 3:1, після чого програла чотири гейми поспіль. Кудерметова почнуть подавати на сет і в підсумку партія перейшла на тай-брейк. Українка не реалізувала сетбол при рахунку 6:5, а росіянка скористалася третім шансом завершити сет на свою користь.

За результатами виступу в Абу-Дабі Костюк гарантувала собі новий рекорд в рейтингу (дебют в топ-80). Завдяки виходу в півфінал Марта підійметься на 21 позицію в рейтингу і вперше в кар’єрі стане 78-ю.

23-річна Кудерметова вперше виступить в одиночному фіналі турніру WTA (раніше програла в чотирьох півфінальних матчах). У титульному поєдинку росіянка зіграє проти четвертої сіяної Аріни Соболенко з Білорусі.