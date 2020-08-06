«Севілья» і «Байєр». Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи (відео)
Особливої інтриги в перших поєдинках 1/8 фіналу у четвер не було
Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи. До донецького «Шахтаря», данського «Копенгаґена», італійського «Інтера» та англійського «Манчестер Юнайтед» додалися іспанська «Севілья» та німецький «Байєр» з Леверкузена.
«Севілья» (Іспанія) – «Рома» (Італія) – 2:0
Голи: 1:0 – Реґілон (22). 2:0 – ен-Насирі (44)
Протистояння складалося з одного матчу.
«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:0 (перший матч – 3:1)
Гол: 1:0 – Мусса Діабі (51)
О 22:00 відбудеться останніх два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Англійський «Вулвергемптон» зіграє з грецьким «Олімпіакосом», а в матчі швейцарського «Базеля» і німецького «Айнтрахта» буде визначений суперник донецького «Шахтаря».