«Севілья» і «Байєр». Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи (відео)



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Юссеф ен-Насирі забив «Ромі» вдруге і вивів «Севілью» в чвертьфінал Світлина - UEFA.com

Особливої інтриги в перших поєдинках 1/8 фіналу у четвер не було

Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи. До донецького «Шахтаря», данського «Копенгаґена», італійського «Інтера» та англійського «Манчестер Юнайтед» додалися іспанська «Севілья» та німецький «Байєр» з Леверкузена.

«Севілья» (Іспанія) – «Рома» (Італія) – 2:0

Голи: 1:0 – Реґілон (22). 2:0 – ен-Насирі (44)

Протистояння складалося з одного матчу.

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:0 (перший матч – 3:1)

Гол: 1:0 – Мусса Діабі (51)

О 22:00 відбудеться останніх два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Англійський «Вулвергемптон» зіграє з грецьким «Олімпіакосом», а в матчі швейцарського «Базеля» і німецького «Айнтрахта» буде визначений суперник донецького «Шахтаря».