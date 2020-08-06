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    «Севілья» і «Байєр». Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи (відео)

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    Юссеф ен-Насирі забив&nbsp;&laquo;Ромі&raquo; вдруге і вивів&nbsp;&laquo;Севілью&raquo; в чвертьфінал - «Севілья» і «Байєр». Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи (відео)
    Юссеф ен-Насирі забив «Ромі» вдруге і вивів «Севілью» в чвертьфінал
    Світлина - UEFA.com

    Особливої інтриги в перших поєдинках 1/8 фіналу у четвер не було

    Визначилося ще два чвертьфіналісти Ліги Європи. До донецького «Шахтаря», данського «Копенгаґена», італійського «Інтера» та англійського «Манчестер Юнайтед» додалися іспанська «Севілья» та німецький «Байєр» з Леверкузена.

    «Севілья» (Іспанія) – «Рома» (Італія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Реґілон (22). 2:0 – ен-Насирі (44)

    Протистояння складалося з одного матчу.

    «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – 1:0 (перший матч – 3:1)

    Гол: 1:0 – Мусса Діабі (51)

    О 22:00 відбудеться останніх два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Англійський «Вулвергемптон» зіграє з грецьким «Олімпіакосом», а в матчі швейцарського «Базеля» і німецького «Айнтрахта» буде визначений суперник донецького «Шахтаря».

     Читайте також: «Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома Серхіо Реґілон ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Севілья» ФК «Рейнджерс» Юссеф ен-Насирі Мусса Діабі
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