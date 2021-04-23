«Шахтар» домовився з зухвалим італійським тренером

Донецький клуб улітку має очолити нинішній наставник «Сассуоло» Де Дзербі

Чемпіон України «Шахтар» знайшов заміну португальському тренеру Луїшу Каштру. Як повідомляє в Twitter журналіст Ніколо Скіра, донеччан має очолити наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзербі. «Гірники» запропонували італійцю дворічний контракт і він, скоріше за все, відповість згодою. Адже з італійським клубом він не зможе заявити про себе в єврокубках, а з «Шахтарем» така нагода точно випаде.

«Сассуоло» з однойменного провінційного містечка з 40-тисячним населенням міцно тримається в Серії А. Команда йде на восьмому місці, а в останніх трьох турах здобула три перемоги, в тому числі над другою командою чемпіонату «Міланом».

За певних обставин «Сассуоло» ще може наздогнати «Рому», яка вчора врятувалася в грі проти «Аталанти» Руслана Малиновського. Українець забив у другому матчі поспіль.

«Шахтар» в нинішньому сезоні майже програв боротьбу за золото в УПЛ, а також вилетів з Кубка України і Ліги Європи.