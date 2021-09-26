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    Яремчук зробив дубль за «Бенфіку» і став найкращим гравцем матчу (відео)

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    Роман Яремчук провів найкращий матч за новий клуб - Яремчук зробив дубль за «Бенфіку» і став найкращим гравцем матчу (відео)
    Роман Яремчук провів найкращий матч за новий клуб
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної України дуже добре розпочав кар’єру в новому клубі

    Форвард «Бенфіки» Роман Яремчук провів чудовий матч за «Бенфіку». Українець забив два голи у ворота «Гімарайнша» в дев’ятому турі чемпіонату Португалії (3:1) і був визнаний найкращим гравцем матчу.

    Яремчук провів 9 матчів у складі «Бенфіки», у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

    «Бенфіка» є суперником київського «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

    За тиждень Яремчук приїде до Києва для підготовки до відбірних матчів чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Яремчук зробив дубль за «Бенфіку» і став найкращим гравцем матчу (відео)