Яремчук зробив дубль за «Бенфіку» і став найкращим гравцем матчу (відео)

Нападник збірної України дуже добре розпочав кар’єру в новому клубі

Форвард «Бенфіки» Роман Яремчук провів чудовий матч за «Бенфіку». Українець забив два голи у ворота «Гімарайнша» в дев’ятому турі чемпіонату Португалії (3:1) і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Яремчук провів 9 матчів у складі «Бенфіки», у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові передачі.

«Бенфіка» є суперником київського «Динамо» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

За тиждень Яремчук приїде до Києва для підготовки до відбірних матчів чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.