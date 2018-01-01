«Шахтар» може відпустити свого молодого гравця у казахстанський клуб
- Сьогодні, 11:05
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Олександр Мігунов
Олександр Мігунов проходить оглядини у «Шахтарі» з Караганди
Півзахисник «Шахтаря» Олександр Мігунов може перебратися у «Шахтар» з Караганди.
На даний момент 23-річний хавбек знаходиться у розташуванні казахстанського клубу, де проходить перегляд, інформує Шахта.орг.
Зокрема, Мігунов вийшов у стартовому складі на товариський матч проти «Маріуполя» (2:1) і провів на полі 81 хвилину.
У «Шахтарі» Мігунов знаходиться з 2015 року, перебравшись на умовах вільного агента з «Дніпра».
Першу частину нинішнього сезону провів в оренді в «Олімпіку». Зіграв 11 матчів в УПЛ, з яких лише один – у стартовому складі.
Нагадаємо, «Шахтар» на зборах в Туреччині програв загребському «Динамо».
Окрім того, «Шахтар» планує придбати півзахисника «Верони».