«Шахтар» може відпустити свого молодого гравця у казахстанський клуб

Олександр Мігунов проходить оглядини у «Шахтарі» з Караганди

Півзахисник «Шахтаря» Олександр Мігунов може перебратися у «Шахтар» з Караганди. На даний момент 23-річний хавбек знаходиться у розташуванні казахстанського клубу, де проходить перегляд, інформує Шахта.орг. Зокрема, Мігунов вийшов у стартовому складі на товариський матч проти «Маріуполя» (2:1) і провів на полі