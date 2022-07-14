«Шахтар» отримав нового головного тренера

48-річний Йовічевіч замінив італійця Роберто Де Дзербі

Донецький «Шахтар» представив Ігоря Йовічевіча на посаді головного тренера команди. Хорватський фахівець підписав із «гірниками» контракт на два роки. Про це повідомляє пресслужба «Шахтаря».

Йовічевіч став 35-м головним тренером в історії клубу.

На посаді керманича донецького клубу 48-річний Йовічевіч замінив італійця Роберто Де Дзербі, який достроково припинив співпрацю з «Шахтарем» через війну в Україні.

Від вересня 2020 року Йовічевіч очолював «Дніпро-1». Разом із дніпрянами він посів третє місце в достроково завершеному сезоні УПЛ-2021/22, вивівши команду до єврокубків.

Також хорват раніше працював з «Карпатами», «Цельє», юнацькою та головною командами «Динамо» Загреб.

У ролі тренера на рахунку Йовічевіча 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх і 37 поразок.

Раніше стало відомо: якщо Йовічевіч достроково припинить співпрацю з «Дніпром-1», то сам буде змушений з власної кишені виймати €500 тис.